Kürzlich übergab der bisherige Dirigent Michael Armbruster bei einer Feierstunde mit Ehrungen den Dirigentenstab an seinen Nachfolger Thomas Kuhner. Seither gibt Kuhner den Takt beim Musikverein „Harmonie“ Sulzbach an. Die ersten Proben sind bereits erfolgreich gemeistert.

Mit Thomas Kuhner aus Schramberg konnte der Musikverein aus Sulzbach laut Mitteilung einen erfahrenen Musiker und Pädagogen gewinnen. Er startete seine musikalische Laufbahn im Heeresmusikkorps Düsseldorf, wo er seinen Wehrdienst absolvierte.

Anschließend studierte er an der Musikhochschule Karlsruhe Posaune. „In dieser Zeit war ich bereits als Lehrer für tiefes Blech bei der ,Harmonie’ Sulzbach tätig“, erinnert sich Thomas Kuhner.

Lehrer am Gymnasium

Mit dem Studiengang Schulmusik an der Musikhochschule Trossingen sowie Deutsch-Lehramt an der Universität Konstanz rundete Kuhner sein Profil ab, sodass er seit 2008 als Lehrer für Musik und Deutsch am Gymnasium Schramberg unterrichtet.

Hier durfte er bereits zahlreiche Auszeichnungen für verschiedene kreative Projekte seiner Tonstudio-AG entgegennehmen, darunter auch mehrere Kooperationen mit dem SWR.

Aber auch seine Freizeit widmete Thomas Kuhner der Musik. Über zwölf Jahre war er Soloposaunist der Brass Band Oberschwaben-Allgäu, einer 30-köpfigen Blechbläserformation in original englischer Brass Band-Besetzung. Hier stand er unter anderem mit Andreas Martin Hofmeir (ehemals LaBrassBanda) und Christoph Well (Biermösl Blosn) auf der Bühne und spielte zahlreiche Konzerte in Deutschland, Österreich, Schweiz und Luxemburg.

Thomas Kuhner ist in Sulzbach kein Fremder. Wie bereits erwähnt, unterrichtete er so manchen Sulzbacher Musiker an der Posaune und seit zwei Jahren ist er immer wieder zu Gast im Probelokal der „Harmonie“, da er den Männergesangverein Sulzbach bei verschiedenen Anlässen am Klavier begleitete. „Mit der Stabübergabe bei der Harmonie geht es nun in großen Schritten den ersten gemeinsamen Auftritten entgegen“, berichtet Kuhner voller Vorfreude.

Bei der Fasnet aktiv

So wird die Harmonie Sulzbach am Sonntag, 2. Februar, gemeinsam mit dem Männergesangverein den Festgottesdienst in Lauterbach gestalten, der das Jubiläumsjahr „750 Jahre Lauterbach“ einläuten wird.

Weiter geht es mit der Fasnet, wo der Musikverein am Fasnetsmontag das Festzelt in Sulzbach zum Kochen bringen wird. „Wir freuen uns, Thomas Kuhner als unseren neuen Dirigenten vorstellen zu dürfen und proben bereits erfolgreich auf die ersten Auftritte hin“, so Vorsitzender Klaus Brucker.