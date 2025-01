Wechsel im Mercedes-Vorstandsbüro: Ola Källenius bekommt eine neue „rechte Hand“

1 Ida Wolf macht einen Karrieresprung. Foto: Mercedes-Benz

Ida Wolf übernimmt von Jens Kunath die Leitung des Vorstandsbüros bei Mercedes-Benz. Die Stelle gilt als Sprungbrett für Führungstalente im Konzern.









Sie wird künftig eine der wichtigsten Mitarbeiterinnen von Mercedes-Chef Ola Källenius: Ida Wolf übernimmt zum 1. März 2025 die Position des „Chief of Staff to the Chairman of the Board of Management“, wird also Stabschefin des Vorstandschefs. Die 37-Jährige leitet außerdem das Corporate Office, zeichnet beispielsweise für die Vorbereitung der Gremiensitzungen verantwortlich.