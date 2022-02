In Rottweil folgt Angela Jetter auf den Sozialdezernenten Bernd Hamann

1 Landrat Wolf-Rüdiger Michel (links) verabschiedet Bernd Hamann und gratuliert dessen Nachfolgerin Angela Jetter. Foto: Cools

Er sei immer für jene da gewesen, bei denen die Sonne des Lebens nicht so stark schien – am Montag verabschiedete Landrat Wolf-Rüdiger Michel den Dezernenten für Soziales, Jugend und Versorgung im Kreis Rottweil, Bernd Hamann.















Kreis Rottweil - Keinen Umtrunk und keine Häppchen – einmal mehr der Pandemie geschuldet – aber dafür haufenweise gute Wünsche, Dankesworte und einen gut gefüllten Präsentkorb gab es am Montagnachmittag für Bernd Hamann. Nach 40 Jahren im öffentlichen Dienst tritt der Sozialdezernent, der 1956 geboren wurde, seinen Ruhestand an. Nach Wehrdienst, Praktikum beim Kreisjugendamt und einem Diplom als Sozialarbeiter, das er übrigens mit der Note 1,2 erlangt hat, arbeitet er seit 1983 beim Landratsamt in Rottweil. 2005 wurde er Leiter des Dezernats für Jugend und Soziales.

Großes Engagement

Bernd Hamann sei einer, der das Landratsamt immer im Gesamten gesehen und sich ungeheuer engagiert habe für die Menschen – sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Bürger. Er habe sicher mal das eine oder andere Schicksal geistig mit nach Hause genommen, meinte Landrat Michel in seiner Rede. Hamanns Arbeit sei sowohl herausfordernd als auch schön und belastend zugleich gewesen. Gerne werde er sich an humorvolle Gespräche mit dem Dezernenten erinnern, meinte Michel. "Und in zehn bis 20 Jahren sehen wir uns hoffentlich beim Rentnerstammtisch des Landratsamtes."

Stellvertretend für den gesamten Kreistag dankte auch Rainer Hezel (CDU) dem Dezernenten. Hamann sei stets äußerst kompetent gewesen, genieße großes Ansehen und habe auf Fragen aus dem Gremium stets rasche und prägnante Antworten gehabt, so Hezel.

Aushalten und durchhalten

Das Sozialdezernat sei sein Kind gewesen, ergriff auch Bernd Hamann im Kreistag kurz das Wort. Dieses Kind sei aber nun schon groß und könne alleine gehen. Auch für eine humorvolle Anekdote war Zeit. So erinnerte Hamann daran, wie er anfangs immer eine zweite Garnitur Kleidung dabei gehabt hätte. Das sei inzwischen nicht mehr der Fall. Und prompt habe er sich ausgerechnet heute aufs Hemd gekleckert. Zu sehen war davon nichts: Der Fauxpas wurde unter einem Pullover versteckt.

Ursprünglich habe er beim Landratsamt nur kurz bleiben wollen, und dann seien doch so viele Jahre daraus geworden. Die größte Herausforderung an der Arbeit im Sozialamt sei das Aushalten beziehungsweise Durchhalten. Er habe das Glück gehabt, mehr als nur Gehalt von seinem Arbeitgeber zu bekommen: Wertschätzung, Wohlwollen und Vertrauen.

Hamanns Nachfolger wurde ebenfalls in der Kreistagssitzung verkündet. Dabei handelt es sich um die bisherige Kreissozialamtsleiterin Angela Jetter. Seit 1997 ist sie im Sozialbereich des Landratsamtes Rottweil mit dem Schwerpunkt Jugendhilfe tätig. Seit 2005 leitet sie auch das Sachgebiet Allgemeine Dezernatsverwaltung des Dezernats für Soziales, Jugend und Versorgung.