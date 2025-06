Wechsel im Lahrer Gemeinderat: Vater nimmt Platz der Tochter ein

1 Im Lahrer Gemeinderat ist im Sommer ein ungewöhnliches Stühlerücken angesagt – dann soll Frank Himmelsbach seine Tochter Mara ersetzen, die ins Ausland gehen will. Foto: Stadt Lahr Im Lahrer Gemeinderat zeichnet sich ein ungewöhnlicher Wechsel ab: Mara Himmelsbach will das Gremium verlassen. Nachrücken soll ein naher Verwandter.







Mara Himmelsbach war 17 Jahre alt, als sie bei der Kommunalwahl 2024 in den Lahrer Gemeinderat gewählt wurde – das macht sie zur jüngsten Mandatsträgerin in der Geschichte des Gremiums. Dabei stand sie lediglich auf Platz 14 der Grünen-Liste. Kommunalpolitische Sporen hatte sie sich bis dahin begreiflicherweise auch noch nicht verdient. Deshalb hatte sie selbst nicht damit gerechnet, gewählt zu werden, sagte sie nun in einem Gespräch mit unserer Redaktion.