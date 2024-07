In Glatten brechen neue Zeiten an

1 Nach der Verpflichtung (von links): Bürgermeister Tore-Derek Pfeifer mit den Gemeinderäten Jens Haas und Philipp Schillinger, Neunecks Ortsvorsteher und Gemeinderat Marco Schillinger, Böffingens Ortsvorsteher Andreas Pfau sowie den Gemeinderäten Lisa Maria Conzelmann, Gotthilf Sturm, Ralph Wilding, Gerhard Keck, Friedrich Weigold, Theo Benner, Karen Lea Koch, Frank Schäfer, Nathan Beilharz, Frank Martin Grässler und Mathias Schlaich Foto: Ade

Die konstituierende Sitzung des neuen Gemeinderats geht in die Geschichte der Gesamtgemeinde Glatten ein. Noch nie hatte es zwei Fraktionen gegeben, noch nie einen derart umfangreichen Wechsel: Zehn von 14 Räten sind neu dabei.









Bürgermeister Tore-Derek Pfeifer blickte zur konstituierenden Sitzung des im Juni neu gewählten Gemeinderats im Glattener Rathaus denn auch in viele an diesem Ort neue Gesichter. Nur vier bisherige Räte sind in dem 14-köpfigen Gremium noch dabei.