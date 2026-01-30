Wechsel im Althengstetter Rat: „Ich gehe mit schwerem Herzen“

Mit Richard Dipper wurde ein fraktionsübergreifend geschätzter Gemeinderat nach 16 Jahren verabschiedet – als Nachrücker Yüksel Bounin Erdogan verpflichtet.
Richard Dipper wurde 2009 erstmals für die SPD in den Althengstetter Gemeinderat gewählt. „Unsere gemeinsame Zeit endet heute“, sagte Bürgermeister Rüdiger Klahm, der ebenfalls 2009 als Gemeinderat startete, in seiner kurzen Ansprache. Dipper bat im November darum, zum Jahresende aus gesundheitlichen und aus Altersgründen aus dem Gremium ausscheiden zu können. Diesem Wunsch kam der Gemeinderat einstimmig nach.