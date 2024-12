Im Gemeindesaal in Urach traf sich der Skiclub Urach, um das Jahr Revue passieren zu lassen. Ein Wechsel stand bei der Vereinsführung an: Der langjährige zweite Vorsitzende Kurt Bärmann legte bei der Hauptversammlung sein Amt nieder. Ihm wurde für sein großes Engagement im Verein mit einem Geschenkkorb gedankt.

Benjamin Kienzler übernimmt sein Amt. Kassenprüfer Werner Maier wird von Ewald Kienzler abgelöst. Alle weiteren Ämter bleiben bestehen.

Zudem gab es Ehrungen für 25-, 50- und 65-jährige Mitgliedschaft und erfolgreiche Sportler.

Halten dem Skiclub seit 25 und 65 Jahren die Treue: die bei der Hauptversammlung geehrten Mitglieder des Skiclubs. Foto: Skiclub

Erfolgreiche Sportler Ehrungen für die Teilnahme an Deutschen Meisterschaften: Daniel Vogt, dritter Platz Enduro deutsche Meisterschaft in der Masterklasse; Bernd Haberstroh, siebter Platz Downhill Europameisterschaft, Matze Bettinger, Teilnahme deutsche Meisterschaft Marathon und Teilnahme am Gravel Weltcup sowie erfolgreiche Teilnahme bei der deutschen Meisterschaft Gravel, 19. Platz.

Einige Sportler zeigten im vergangenen Jahr tolle Leistungen. Foto: Skiclub

Berichte der Sportwarte Des weiteren wurden die Berichte der Sportwarte vorgetragen. Im Bereich Schneesport, Alpin und Nordisch war der Bericht nicht allzu lang, da es vergangenes Jahr kaum Schnee gab. Der Bericht der Biker handelte vor allem von den Profis mit Lizenz. Die Kinderergebnisse der Skiclub-Biker werden separat vorgetragen.

Wechsel beim Vorstandsteam (von links): Florian Andris, der bisherige Vorsitzende Kurt Bärmann und der zweite Vorsitzende Philip Schuh. Foto: Skiclub

Treue Mitglieder 25 Jahre Mitglied sind Fabian Weißer, Patrick Weißer, Andrea Weißer, Christoph Winterhalder, Patrick Winterhalder, Martina Bärmann und Marina Vehapi. Seit 50 Jahren Mitglied im Uracher Skiclub sind Marianne Demattio, Carola Frank-Sekinger, Josef Weißer, Karin Willmann, Elisabeth Willmann und Hadwig Winterhalder. 65 Jahre die Treue halten Erich Demattio, Hermann Eckert, Augustin Knöpfle, Ludwig Pfaff, Fritz Willmann, Franz Winterhalder, Paul Hättich, Wolfgang Kleiser, Ernst Willmann, Ernst Willmann und Siegfried Willmann.