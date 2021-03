1 Henry Seeger, der seit November Jugendkoordinator bei der TSG Balingen ist, wechselt nun vom SV Wittendorf zum Regionalligisten. Foto: SV Wittendorf

Der SV Wittendorf verlängert mit Trainern, muss aber zwei Abgänge verzeichnen.

Der SV Wittendorf verlängert mit seinem kompletten Trainerteam um eine weitere Saison, das teilt der Verein mit. "Wir sind froh, mit Christian Braun, Stefan Jäkle und Nils Filor (Torwarttrainer) auch in der kommenden Saison zusammenzuarbeiten.

Auch mit den beiden Trainern der zweiten Mannschaft – Michael Heinzelmann und Sebastian Ruoff – wurde um ein weiteres Jahr verlängert. Dieses weitere Zusammenarbeiten mit den bewährten Trainerteams war die absolute Wunschlösung des Vereins und der Spieler.

Seeger spielte bereits in der Jugend für die TSG

Der bisherige Kader der ersten und zweiten Mannschaft wird zum größten Teil bestehen bleiben. Als Neuzugang wird Dennis Schneider von der SG Dornstetten nächste Saison zum SV Wittendorf wechseln. Allerdings muss der SV Wittendorf aber auch die Abgänge von Henry Seeger zur TSG Balingen und Sandro Bossert als Co-Spielertrainer zur TSF Dornhan bekannt geben. "Dennoch wird der Verein auch in der kommenden Saison zwei Mannschaften stellen, die die notwendigen Qualitäten haben, um die vorgenommenen Ziele zu erreichen. Der Verein sieht sich hiermit für die Zukunft sehr gut aufgestellt", heißt es in der Mitteilung abschließend.

Henry Seeger ist seit dem 1. November hauptamtlicher Jugendkoordinator beim Regionalligist TSG Balingen. Ziel des Vereins ist es, eine Akademie zu schaffen, in welcher die Jugendspieler der TSG Balingen von den Bambinis bis in die erste Mannschaft eine umfassende und nachhaltige Ausbildungskonzeption durchlaufen. Bereits in der B-Jugend spielte der 23-Jährige für die TSG.