Wechsel beim SV Hartheim: Beim Sportverein geht eine Ära jetzt zu Ende

Bei der Mitgliederversammlung des Sportvereins Hartheim gab Gerhard Kleiner einen Rückblick über die Aktivitäten im vergangenen Jahr. Dabei kündigte er an, dass er nach 20 Jahren als Vorsitzender und Vorstand Finanzen ausscheiden werde. Er bekräftigte gleichzeitig, seinen Nachfolger Karl Götz aktiv mit seinem umfassenden Wissen und seiner Erfahrung zu unterstützen. Ebenso stehe er dem Verein auch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite.

45 Jahre in mehreren Funktionen für den Verein aktiv

Insgesamt war Gerhard Kleiner seit 1978 mehr als 45 Jahre in den Funktionen Jugendtrainer, Jugendleiter, Beisitzer, Schriftführer, stellvertretender Vorsitzender, Vorsitzender und zuletzt als Vorstand Finanzen für den Sportverein Hartheim tätig. Für dieses Lebenswerk wurde Kleiner bei der Generalversammlung – als erste Person in der Vereinsgeschichte – zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Jürgen Rohn führte aus, „dass heute ein ganz besonderer Tag in der Geschichte des SV Hartheim ist. Wir haben uns hier versammelt, um eine herausragende Persönlichkeit zu ehren, die seit 1978 in verschiedenen Ausschuss- und Vorstandsposten tätig war und unseren Verein maßgeblich geprägt hat. Es ist mir eine große Freude, dass Gerhard Kleiner zum Ehrenvorsitzenden unseres Vereins ernannt worden ist.“ Rohn überreichte Kleiner die Urkunde zum Ehrenvorsitzenden. Die Versammlung applaudierte minutenlang mit „Standing Ovations“.

Lesen Sie auch

Eine besondere Überraschung wurde Gerhard Kleiner im Anschluss zuteil. Der Ausschuss präsentierte einen Video-Zusammenschnitt von Grußworten, in dem vieljährige Weggefährten, ehemalige Jugendspieler, ehemalige Trainer, der Ortsvorsteher sowie der Bürgermeister ihre Grußworte an Gerhard Kleiner richteten. Sichtlich gerührt freute er sich über diese Präsentation.

Die übrigen Tagesordnungspunkte wurden ohne Einwände absolviert.