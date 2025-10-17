Wechsel beim Sportwagenhersteller: So äußert sich Oliver Blume zum Abschied von Porsche

Oliver Blume stand gut drei Jahren an der Spitze der Autokonzerne Porsche und VW. Nun gibt er den Posten in Stuttgart ab. Sein Nachfolger kennt sich mit schnellen und teuren Autos aus.
Der scheidende Porsche-Chef Oliver Blume blickt dankbar auf seine Zeit bei dem Sportwagenbauer zurück. „Ich durfte ein großartiges Unternehmen mit einem fantastischen Team entwickeln“, wird er in einer Pressemitteilung von Porsche zitiert. Nach zehn Jahren bei Porsche habe er sich entschlossen, zum Jahresende seine Aufgabe im Sinne des Volkswagens-Konzerns abzugeben. Zu seinem Nachfolger Michael Leiters sagt er demnach: „Ich freue mich, dass mit Michael Leiters ein erfahrener Profi im Sportwagengeschäft diese Funktion übernimmt. Er und das neue Vorstandsteam haben mein volles Vertrauen. Ich wünsche ihnen viel Erfolg.“