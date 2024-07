Wechsel beim Schäferlauf Wildberg: Arnd Röhm übernimmt Moderation von Eberhard Fiedler

Er liebt es, sein Publikum zu begeistern, und bringt einiges an Bühnenerfahrung mit: Arnd Röhm wird neuer Schäferlauf-Moderator. In diesem Jahr wird seit 2006 zum ersten Mal Eberhard Fiedler – auch vielen als „Mr. Schäferlauf“ bekannt – nicht alleine moderieren. Am Freitag beginnt das Brauchtumsfest in Wildberg – und geht bis Montagabend.