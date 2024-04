1 Bilden den neuen Vorstand beim Lahrer Nabu (von links): Robert Krämer, Alexandra Esser, Eric Lippe und Norbert Folke. Foto: Beck

Mit Dank und Anerkennung ist das Vorstandsduo Udo Baum und Wolfgang Bahr nach mehr als drei Jahrzehnten im Amt verabschiedet worden. Die Nachfolge tritt ein vierköpfiges Team an. Der Stützpunkt am Hohbergsee heißt nun „Udo-Baum-Haus“.









Link kopiert



Seinen letzten Rechenschaftsbericht als Vorsitzender der Nabu-Ortsgruppe Lahr legte Udo Baum am Donnerstag vor rund 30 Mitgliedern am Stützpunkt am Hohbergsee vor. Er ließ am Ende seiner 50-jährigen Mitgliedschaft und 38-jährigen Vorstandstätigkeit noch einmal die Aktivitäten Revue passieren: Zu diesen gehörten die Biotopflege auf vereinseigenen Flächen ebenso wie die Gehölzpflege, die Instandhaltung der Amphibienzäune wie auch die Arbeiten beim Naturerbe auf dem Lan-genhard, über die der Langenhard-Beauftragte Walter Caroli berichtete.