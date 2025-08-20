Wechsel bei wvib Schwarzwald AG: Denise Lauer neu im wvib-Präsidium

Normbau-Geschäftsführerin Denise Lauer ist neu im Präsidium der wvib Schwarzwald AG. Dieter Lebzelter wurde verabschiedet.
Denise Lauer ist neu im Präsidium des Wirtschaftsverbands wvib Schwarzwald AG. Die Geschäftsführerin der Normbau GmbH aus Renchen – das Unternehmen stellt barrierefreie Badausstattung her – wurde im Rahmen der Vorstandssitzung in das Gremium gewählt. Sie folgt auf Dieter Lebzelter, der im vergangenen Jahr als Vorstand bei der IMS Gear SE & Co. KGaA in den Ruhestand getreten ist und damit auch aus dem wvib-Präsidium ausscheidet, schreibt der Wirtschaftsverband in einer Mitteilung.