Wechsel bei wvib Schwarzwald AG: Denise Lauer neu im wvib-Präsidium

Denise Lauer ist neu im Präsidium des Wirtschaftsverbands wvib Schwarzwald AG. Die Geschäftsführerin der Normbau GmbH aus Renchen – das Unternehmen stellt barrierefreie Badausstattung her – wurde im Rahmen der Vorstandssitzung in das Gremium gewählt. Sie folgt auf Dieter Lebzelter, der im vergangenen Jahr als Vorstand bei der IMS Gear SE & Co. KGaA in den Ruhestand getreten ist und damit auch aus dem wvib-Präsidium ausscheidet, schreibt der Wirtschaftsverband in einer Mitteilung.

wvib-Präsident Bert Sutter sagt: „Mit Denise Lauer bekommt das wvib-Präsidium neue Impulse durch eine engagierte Managerin aus der Ortenau. Davon profitiert die wvib Schwarzwald AG, aber auch der gesamte industrielle Mittelstand in Baden-Württemberg. Dieter Lebzelter danken wir von Herzen für seine Zeit und sein Engagement. Auch wenn er nur eineinhalb Jahre Teil des Gremiums war, hat er den wvib mit seiner ruhigen, ausgleichenden Art enorm bereichert.“

Im wvib-Präsidium sind weiter vertreten: wvib-Präsident Bert Sutter (Sutter Medizintechnik GmbH, Emmendingen), Matthias Altendorf (Endress+Hauser Gruppe, Reinach, Schweiz) und wvib-Hauptgeschäftsführer Christoph Münzer.

Zur Person

Denise Lauer, geboren 1982, begann ihre berufliche Laufbahn mit einer Ausbildung zur Industriekauffrau bei der Badischen Tabakmanufaktur Roth-Händle in Lahr. Nach einem dualen Studium an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg und Stationen bei Hobart und dem Einzelhändler Scheck-In kam sie schließlich im Jahr 2014 zu Normbau. Seit 2020 ist sie dort Geschäftsführerin.