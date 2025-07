Zum 1. Oktober 2025 übernimmt Christina Schenck (45) den Bereich Marketing und Kommunikation bei der Mercedes-Benz AG. Damit ist sie künftig für Marketing, Kommunikation und die Digitalisierung von Verkaufsprozessen zuständig – zusätzlich zu ihrer bisherigen Funktion als Leiterin Investor Relations.

Bettina Fetzer (45), die bisherige Leiterin Mercedes-Benz Marketing und Kommunikation, verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch und „im besten gegenseitigen Einvernehmen“, wie ein Sprecher am Donnerstag mitteilte.

Vertriebsvorstand Mathias Geisen erklärt zu der Personalie, er freue sich darüber, mit Christina Schenck eine „erfahrene Nachfolgerin aus den eigenen Reihen“ zu haben und ihren Verantwortungsbereich zu erweitern. Sie bringe strategische Kompetenz, ausgeprägte Führungskompetenz und kommunikative Stärke mit, die die Bereiche in die Zukunft führten.

Bettina Fetzer verlässt Mercedes auf eigenen Wunsch. Foto: Mercedes-Benz AG

Bei Bettina Fetzer bedankt sich Vorstandsmitglied Geisen. Sie sei ein „innovativer Marketing- und Kommunikationsprofi und eine Managerin mit Weitblick – vor allem ist sie aber eine inspirierende Führungskraft, die mit ihrer gewinnenden Art viel bewegt hat“.

Schenck arbeitet seit 20 Jahren für Mercedes-Benz

Christina Schenck ist seit mehreren Jahren in leitenden Funktionen im Unternehmen tätig. Seit 2024 verantwortet sie den Bereich Investor Relations und Treasury der Mercedes-Benz Group AG – sie ist damit unter anderem zuständig für die Beziehungen zu den Investoren und Anlegern. Ihre Karriere begann sie 2005 bei Daimler Financial Services; sie arbeitete in den USA, Australien und Singapur. 2021 wurde sie Finanzchefin der Mercedes-Benz Bank, anschließend bei Mercedes-Benz Mobility.

Bettina Fetzer war seit 2004 bei Mercedes-Benz tätig und arbeitete in verschiedenen Führungsfunktionen. Von 2018 an leitete sie den Bereich Marketing und Kommunikation, ab 2021 zusätzlich die globale Kommunikation. 2024 kam der Bereich Mercedes-Benz Digital hinzu – damit war sie auch für die Digitalisierung von Verkaufsprozessen zuständig.