Klaus Geißdörfer wird neuer Vorsitzender der Geschäftsführung bei EBM-Papst. Zum 1. November übernimmt er den Posten von Thomas Wagner, der die Unternehmensgruppe interimsweise geführt hatte und nun wieder in seiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender zurückkehrt.















Mulfingen/St. Georgen - Mit Wirkung zum 1. November übernimmt Klaus Geißdörfer den Vorsitz der Geschäftsführung der auch in St. Georgen ansässigen EBM-Papst Gruppe mit Hauptsitz in Mulfingen. Der 47-Jährige sei "eine konzern- und transformationserfahrene Führungspersönlichkeit für die erfolgreiche und zukunftsorientierte Weiterentwicklung des Familienunternehmens und die Überleitung in die kommende Management-Generation", heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Thomas Wagner wird wieder Stellvertreter

Thomas Wagner, der nach dem Weggang von Stefan Brandl interimsweise die Führung des Unternehmens inne hatte, übernimmt damit – wie im Vorfeld geplant – erneut die Position des Stellvertreters. Er wird Geißdörfer bei der Einarbeitung unterstützen und in seiner Funktion als COO den laufenden Strategie- und Transformationsprozess aktiv begleiten.

Klaus Geißdörfer blickt laut Mitteilung von EBM-Papst auf eine langjährige internationale Erfahrung im Top-Management bedeutender Unternehmen zurück. Zuletzt war er Geschäftsführer bei One Logic, einem führenden Unternehmen für Data Science und Künstliche Intelligenz. Von 2016 bis 2020 verantwortete er als Leiter der Division Industrietechnik die weltweite Industriesparte des Technologiekonzerns ZF Friedrichshafen in Passau. Davor war Geißdörfer mehr als 13 Jahre lang in unterschiedlichen Führungsfunktionen für den Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler tätig, unter anderem als Mitglied der Geschäftsführung Industrie sowie als Vorsitzender des Bereichs Industrieapplikationen.

Unternehmen: Generationswechsel eingeleitet

Mit Geißdörfer leitet das Unternehmen eigenen Angaben zufolge einen Generationswechsel an der Unternehmensspitze ein und möchte mit seiner Expertise den Digitalisierungs- und Globalisierungsprozess weiter vorantreiben.

Luger Laufenberg, Vorsitzender des Unternehmensbeirats, sagt über Geißdörfer: „Er ist Experte im Bereich der Digitalisierung und Globalisierung, beides sind zukunftsrelevante Aufgabenstellungen bei EBM-Papst, der das Unternehmen nachhaltig und in eine weiterhin erfolgreiche Zukunft führen wird.“

„Allein aus Gründen meines Alters habe ich sehr gerne den Plan unterstützt, die Funktion des CEOs interimistisch zu übernehmen, bis ein Nachfolger für die kommenden Jahre gefunden wurde“, wird Wagner, zukünftiger Stellvertreter von Geißdörfer, in der Pressemitteilung zitiert. „Damit waren alle notwendigen Handlungsspielräume für eine starke Führung des Unternehmens gegeben.“

Geißdörfer, designierter Vorsitzender der Geschäftsführung, teilt mit: „EBM-Papst ist ein wertebasiertes und menschliches Unternehmen. Als Technologieführer besitzt es weltweit eine hervorragende Reputation. Mit EBM-Papst Neo als Digitalisierungs-Start-up sowie mit seiner Internationalisierungsstrategie „local for local“ ist EBM-Papst inmitten eines Transformationsprozesses. Ich freue mich auf meine spannende Aufgabe, die EBM-Papst Gruppe als CEO aktiv und gemeinsam mit dem Beirat, dem Management und allen Mitarbeitenden in die Zukunft zu führen und die kommenden Herausforderungen anzugehen.“

Stationen bei ZF Friedrichshafen und One Logic

Klaus Geißdörfer studierte an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Chemieingenieurwesen mit dem Schwerpunkt Verfahrenstechnik und promovierte an der EBS zum Thema „Total Cost of Ownership“. Nach Abschluss seines Masters of Business Administration am INSEAD in Fontainebleau sowie beruflichen Stationen bei der Siemens AG und der Firma Parsytec begann Geißdörfer 2002 als Assistent des Vorsitzenden der Geschäftsführung der Schaeffler Gruppe. Mehr als 13 Jahre war er dort für den weltweiten Automobil- und Industriezulieferer in unterschiedlichen Führungsfunktionen tätig, etwa als Mitglied der Geschäftsführung Industrie.

Im Jahr 2016 wechselte Geißdörfer zur ZF Friedrichshafen AG nach Passau und übernahm als Leiter der Division Industrietechnik die weltweite Verantwortung für die Industriesparte des Technologiekonzerns. Seit 2021 war er Geschäftsführer bei One Logic, einem führenden Unternehmen für Data Science und Künstliche Intelligenz, wo er zuletzt die Series B Finanzierungsrunde abschloss und weiterhin im Beirat tätig ist.

Info: Die Unternehmensgruppe

Die EBM-Papst Gruppe, Familienunternehmen mit Hauptsitz in Mulfingen, Baden-Württemberg, ist weltweit führender Hersteller von Ventilatoren und Antrieben. Seit der Gründung 1963 setzt der Technologieführer mit seinen Kernkompetenzen Motortechnik, Elektronik, Digitalisierung und Aerodynamik internationale Marktstandards. Das Produktspektrum umfasst mehr als 20 000 Produkte.

Im Geschäftsjahr 2020/2021 erzielte EBM-Papst einen Umsatz von rund 2,13 Milliarden Euro und beschäftigt knapp 15 000 Mitarbeitende an 29 Produktionsstätten sowie 51 Vertriebsstandorten weltweit. In St. Georgen beschäftigt EBM-Papst aktuell 1679 Mitarbeiter.