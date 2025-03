Die Holzmaxx GmbH & Co. KG geht mit einer neuen Geschäftsführung in die Zukunft. Nach dem Ausstieg von Oliver Kern, einem der beiden bisherigen Geschäftsführer, im vergangenen Jahr übernehmen laut einer Mitteilung mit Patrick Bartels und Manuel Hall zwei neue Führungskräfte gemeinsam mit Fridolin Baschnagel die Leitung des Unternehmens.

21 Jahre lang führten Fridolin Baschnagel und Oliver Kern das Unternehmen. Die beiden neuen Führungskräfte bringen bereits umfangreiche Erfahrungen mit und sind mit den Abläufen im Unternehmen bestens vertraut. Beide begannen 2011 ihre Ausbildung zum Verkäufer im Groß- und Außenhandel bei Holzmaxx.

Lesen Sie auch

Aufgaben neu verteilt

Mit dem Führungswechsel werden nun auch die Aufgaben neu verteilt. Patrick Bartels, wohnhaft in Rielasingen-Worblingen, wird künftig Verantwortung für die Finanzen übernehmen sowie das (Online-) Marketing weiter vorantreiben, um so das Unternehmen strategisch weiterentwickeln zu können. Weiterhin leitet Bartels die Filiale in Gottmadingen.

Fridolin Baschnagel, wohnhaft in Riedböhringen, ist weiterhin für das Rechnungswesen zuständig. Außerdem kümmert sich Baschnagel um technische Fragen, so dass reibungslose Abläufe gewährleistet werden können. Manuel Hall lebt in Aasen. Er verantwortet das Fahrzeugwesen, steuert die Montageplanung und übernimmt das Controlling, um effiziente Prozesse und eine optimale Betriebsorganisation sicherzustellen.

30 Mitarbeiter

Holzmaxx wurde im Jahr 1998 gegründet. Seit 2016 ist das Unternehmen in der Emil-von-Kessler-Straße in Donaueschingen ansässig und hat eine Filiale in Gottmadingen sowie in Schaffhausen. Der Holzhandel für Türen, Böden, Fenster, Tore und vieles mehr ist mittlerweile auf 30 Mitarbeiter gewachsen.