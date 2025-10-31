Wechsel bei der Suchtklinik Steinen: „Suchtreha lohnt sich“

Andreas Kleiner, langjähriger Leiter der Fachklinik Haus Weitenau, ist in den Ruhestand gegangen.
Andreas Kleiner ist am Donnerstagabend in der Steinenberghalle verabschiedet worden. Der Leiter der Fachklinik Haus Weitenau hatte am Freitag seinen letzten Arbeitstag. Bürgermeister Gunther Braun, Josha Frey, ehemaliger suchtpolitischer Sprecher der Grünen im Landtag, und Annette Ehrhart, Leiterin der Klinik Lindenhof und Vorstandsmitglied beim Bundesverband Suchthilfe, bedankten sich bei Kleiner für seine geleistete Arbeit.