Wechsel bei der Suchtklinik Steinen: „Suchtreha lohnt sich“

Andreas Kleiner ist am Donnerstagabend in der Steinenberghalle verabschiedet worden. Der Leiter der Fachklinik Haus Weitenau hatte am Freitag seinen letzten Arbeitstag. Bürgermeister Gunther Braun, Josha Frey, ehemaliger suchtpolitischer Sprecher der Grünen im Landtag, und Annette Ehrhart, Leiterin der Klinik Lindenhof und Vorstandsmitglied beim Bundesverband Suchthilfe, bedankten sich bei Kleiner für seine geleistete Arbeit.

Kleiner dankte den langjährigen Wegbegleitern der „intensiven und turbulenten Arbeit“ mit Jugendlichen. Seine Rede war verbunden mit einem starken Appell, junge Menschen in den Blick zu nehmen und für sie Bedingungen zu schaffen, in denen sie sich gut entwickeln können.

Zur Fachklinik Haus Weitenau

Die Fachklinik Haus Weitenau therapiert suchtkranke Jugendliche und junge Erwachsene. Kleiner hat 25 Jahre für den Baden-Württembergischen Landesverband für Prävention und Rehabilitation (BWLV) gearbeitet. Die vergangenen zwölf Jahre war er Leiter der Einrichtung, die die Räume des ehemaligen Klosters Weitenau nutzt.

Patienten sind ein halbes Jahr in Steinen

„Die Klinik hat ein einmaliges Profil in Baden-Württemberg“, betont Kleiner einen Tag nach der Abschiedsfeier. „Sie ist die einzige Reha-Klinik mit einer Klinik-Schule und beruflicher Reha.“ Die Patienten kommen vor allem aus Baden-Württemberg, 25 Prozent von außerhalb, vereinzelt sogar aus Berlin oder Hamburg.

Die Patienten werden ein halbes Jahr in der Klinik in Steinen betreut, in der zweiten Phase kommen sie dann ins Haus Maulburg, wo sie in eine Schule gehen oder ein Praktikum machen. Praktika sind für die jungen Leute wichtig, deswegen freut sich die Klinik Weitenau über jeden Betrieb, der einen Praktikumsplatz anbietet. In der Klinik wird Arbeits-, Psycho-, Sport- und Soziotherapie angeboten, es gibt einen Erziehungs- und Pflegedienst, medizinische Versorgung und Kinder-, Jugend- und Erwachsenen-Psychiater. „Wie arbeiten lebensalterspezifisch und nicht suchtmittelspezifisch“, sagt Kleiner. Viele Patienten seien in schwierigen Situationen aufgewachsen, mit zehn, elf, zwölf Jahren in die Sucht geraten, was sie überfordert habe, und sie mussten zu früh für sich selber sorgen, beschreibt Kleiner die typische Sucht-“Karriere“.