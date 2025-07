Wechsel aus Oberwolfach: Bauernfeind wird Bühls neuer Oberbürgermeister

1 Der 40-Jährige setzte sich mit einem klaren Ergebnis in Bühl durch. Foto: Fichtner Bei der Wahl in Bühl hat Matthias Bauernfeind gewonnen. Damit wird seine bisherige Stelle als Oberwolfacher Rathauschef frei.







Link kopiert



Weitere Veränderungen stehen im Kinzigtal an. Nach der Haslacher Bürgermeisterwahl im März werden 2025 nun nicht nur die Wahlen in Steinach, Mühlenbach und Hausach anstehen. Auch in Oberwolfach wird vielleicht noch dieses Jahr ein neuer Rathauschef gewählt werden. Der bisherige Amtsinhaber Matthias Bauernfeind wird nämlich eine neue Stelle antreten. Am Sonntag wurde er mit einer großen Mehrheit zum Oberbürgermeister von Bühl gewählt.