Wechsel an der Spitze nach 19 Jahren: Mietersheimer Feuerwehr hat einen neuen Kommandanten

Wechsel an der Spitze nach 19 Jahren

1 Die Feuerwehrabteilungen in Mietersheim und Sulz sind gut aufgestellt (von links): Georg Schinke, Patrick Schmidt, Philipp Trahasch, der langjährige Kommandant in Mietersheim Roland Pfaff und der Lahrer OB Markus Ibert. Foto: red

Nach 19 Jahren als Feuerwehrkommandant der Abteilung Mietersheim wurde Roland Pfaff mit viel Beifall verabschiedet. Patrick Schmidt ist zu seinem Nachfolger gewählt worden. Die Zusammenarbeit mit Sulz hat sich bewährt.









„Während sich in Friesenheim die Feuerwehren streiten zeigen die Lahrer Kameradinnen und Kameraden, wie es auch gehen kann und dass Gemeinschaftssinn nur dann funktioniert, wenn man zusammenhält“: Die Mietersheimer Ortsvorsteherin Diana Frei sprach in ihrem Grußwort aus, was sich wie ein roter Faden durch die Hauptversammlung der Feuerwehrabteilungen Mietersheim und Sulz zog, nämlich Kameradschaft, Freundschaft Gemeinschaft und Zusammenhalt. Die beiden Abteilungen bilden gemeinsam den Löschzug 3 der Lahrer Feuerwehr.