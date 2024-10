Lauffer in Horb auf Kurs Richtung Zukunft

Wechsel an der Spitze

1 Die alte und neue Geschäftsführung von Lauffer Pressen, von links: Christof Lauffer, Markus Oechsle, Martin Freund und Bernd Lacher (Geschäftsleitung) Foto: Lauffer

An der Spitze von Lauffer Pressen kam es zu einem Wechsel. Das Unternehmen berichtet, wer aufhört und wer in die Führungsspitze aufsteigt.









Link kopiert



Die Maschinenfabrik Lauffer GmbH & Co. KG (Lauffer Pressen) hat ihren langjährigen Technischen Geschäftsführer Markus Oechsle „nach über zehn Jahren im Unternehmen in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet“, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung berichtet.