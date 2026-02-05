Wechsel an der Spitze: Kommandant der Feuerwehr Huttingen macht noch ein Jahr

Der Feuerwehr Huttingen steht ein Wechsel an der Spitze bevor. Nach einem Einarbeitungsjahr übernimmt Fabian Sätzler das Kommando.
Der Kommandant der Feuerwehr Huttingen Oliver Schirmer blickte an der Generalversammlung am Samstag auf das vergangene Jahr zurück. Der Kommandant hatte bei der Generalversammlung davor bereits angekündigt, nicht mehr als Kommandant antreten zu wollen. Die Suche nach einem Nachfolger hätte ihm jedoch gezeigt, dass er seine Entscheidung noch einmal überdenken müsse, wie er erklärte.