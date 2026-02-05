Wechsel an der Spitze: Kommandant der Feuerwehr Huttingen macht noch ein Jahr

Der Feuerwehr Huttingen steht ein Wechsel an der Spitze bevor. Nach einem Einarbeitungsjahr übernimmt Fabian Sätzler das Kommando.

Der Kommandant der Feuerwehr Huttingen Oliver Schirmer blickte an der Generalversammlung am Samstag auf das vergangene Jahr zurück. Der Kommandant hatte bei der Generalversammlung davor bereits angekündigt, nicht mehr als Kommandant antreten zu wollen. Die Suche nach einem Nachfolger hätte ihm jedoch gezeigt, dass er seine Entscheidung noch einmal überdenken müsse, wie er erklärte.

Sein Stellvertreter Fabian Sätzler habe sich grundsätzlich bereit erklärt, das Kommando nach einem Einarbeitungsjahr zu übernehmen. So werde Schirmer das Amt bis 2027 weiterführen, um Sätzler darauf vorzubereiten.

Der Kommandant wurde bei der Wahl für ein weiteres Jahr in seinem Amt bestätigt. Neu ins Amt des Rechners gewählt wurde Michael Palmer für die ausscheidende Katharina Aldag.

Rückblick: Schirme blickte auf seine zehn Jahre als Kommandant in Huttingen zurück. Ein bedeutender Meilenstein sei unter anderem der Beschluss zum Zusammenschluss der vier Engetalwehren gewesen. Persönlich stehe er dieser Entscheidung nicht uneingeschränkt positiv gegenüber. Dennoch sei er der Meinung, dass es bei einem Projekt dieser Tragweite notwendig sei, geschlossen und mit voller Überzeugung dahinter zu stehen.

Die Huttinger Wehr hatte im Vorjahr drei Einsätze geleistet: einen Fehlalarm, eine Brandnachschau und eine Brandmeldeanlage hatte Alarm ausgelöst, so die weiteren Ausführungen des Kommandanten. Schirmer freute sich mit Kim Schauer ein weiteres aktives Mitglied in der Truppe begrüßen zu können, leider seien auch drei Wehrleute ausgeschieden.

Rückblick auf ein aktives Jahr

Schriftführer Dominik Göpf Ging berichtete über die Termine der Floriansjünger im abgelaufenen Jahr. Man habe am Neujahrsempfang der Gemeinde teilgenommen, das Fasnachtsfeuer veranstaltet, den Kindergarten im Gerätehaus zu Besuch gehabt und einen Ausflug unternommen.

Im Juni hatte die Wehr wieder das traditionelle Engifest organisiert, im Oktober einen Sauserbummel unternommen und vor Weihnachten am Weihnachtskonvoi beteiligt. Acht Geräteübungen und drei Schulungsabende hatten die Wehrleute absolviert, die Atemschutzgeräteträger hatten eine Übung und waren auf der Atemschutzstrecke in Lörrach.

Im Oktober hatte wieder die Viererübung der Engetalwehren stattgefunden, die Gruppen- und Zugführer hatten drei Übungen und die First- Responder-Gruppe übte elf Mal.

Ausbildung:Yannick Brändlin hatte einen Maschinisten Lehrgang absolviert, Fabian Sätzler den Gruppenführerlehrgang und drei Kameraden errangen das deutsche Sportabzeichen in Bronze.

Für Verdienste geehrt

Ehrungen:Yannick Brändlin und Jens Lauber wurden vom Kommandanten für 15 Jahre aktiven Dienst geehrt. Bereits seit 65 Jahren gehört Herbert Schörlin der Wehr an und Karlfrieder Lauber ist seit 50 Jahren dabei.

Für 100 Prozent Probenbesuch wurden Fabian Sätzler und Oliver Schirmer geehrt, ebenso wie Andrè Schmid, der seit über zehn Jahren nicht einmal gefehlt hatte.

In die Altersmannschaft entlassen wurden Peter Rombach und Werner Schmid.

Grußworte sprachen Gesamtkommandant Philipp Haberstroh, Ortsvorsteher Jens Lauber und Vertreter der Huttinger Vereine, der Altersmannschaft und der Schlauchwerkstatt.

Künftige Termine

Termine: Am 22. Februar findet das Fasnachtsfeuer statt, am 14. März ist die Schrottsammlung, am 20. März die Generalversammlung der Gesamtwehr und am 19. April findet zum 70. Mal die Viererübung der Engetalwehren statt. Das Engifest steigt am 28. Juni, am 3. November ist die Atemschutzstrecke in Schopfheim und am 5. Dezember der Kameradschaftsabend.