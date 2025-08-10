Wechsel an der Spitze: Dietmar Goeritz zum Revierleiter bestellt

1 Dietmar Goeritz wurde zum Revierleiter in Weil am Rhein bestellt. Foto: Polizeipräsidium Freiburg Der Erste Polizeihauptkommissar folgt auf Polizeidirektorin Kathrin Mutter.







Der Erste Polizeihauptkommissar Dietmar Goeritz wurde am 1. Juli offiziell zum Leiter des Polizeireviers Weil am Rhein bestellt, teilt das Polizeipräsidium Freiburg jetzt mit. Damit folgt er nahtlos auf Polizeidirektorin Kathrin Mutter, die am 1. Juli die Leitung des Stabsbereichs Einsatz im Führungs- und Einsatzstab beim Polizeipräsidium Freiburg übernommen hat. Bereits seit November 2024 hatte Dietmar Goeritz die kommissarische Leitung inne (wir berichteten). Die Besonderheit des Weiler Polizeireviers liege in der Lage im Dreiländereck, erklärt das Polizeipräsidium Freiburg, was eine besondere polizeiliche Herausforderung darstelle. Goeritz sei damit bestens vertraut, da er seit 2015 die Führungsgruppe des Reviers leitete und seither auch die Stellvertretung der Revierleiterin wahrnahm, heißt es in der Mitteilung.