Wechsel am Landgericht Rottweil: Ihr Herz schlägt für den Rechtsstaat und die Demokratie

Wechsel am Landgericht Rottweil

4 Justizministerin Marion Gentges verabschiedet am Donnerstag in Rottweil Dietmar Foth (links) als Präsident des Landgerichts Rottweil offiziell in den Ruhestand und führt seinen Nachfolger Florian Diekmann ins Amt ein. Foto: Otto

Dass Polizeibeamte am Donnerstag den Jugendstilsaal des Vinzenz-von-Paul-Hospitals in Rottweil sichern, kommt nicht von ungefähr: Hochkaräter der Justiz aus dem ganzen Land samt Ministerin und weitere illustre Gäste haben sich eingefunden, um einen besonderen Anlass zu feiern.









Die Gästeliste zeigt, wie groß die Wertschätzung für die zwei Menschen ist, die im Mittelpunkt stehen: Dietmar Foth wird nach zehn Jahren als Präsident des Landgerichts Rottweil und 36 Jahren in Diensten der baden-württembergischen Justiz von Justizministerin Marion Gentges offiziell in den Ruhestand verabschiedet, sein Nachfolger Florian Diekmann wird von ihr feierlich in sein Amt eingeführt.