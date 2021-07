1 In den Berchtesgadener Alpen ist ein Bergsteiger ums Leben gekommen. (Symbolbild) Foto: 7aktuell.de/Ferdinand Dörfler-Fa/7aktuell.de | Ferdinand Dörfler-

Es ist bereits der dritte tödliche Unfall in einer Woche: Ein 58-jähriger Bergsteiger ist in den Berchtesgadener Alpen bei einem Sturz gestorben.

Ramsau - Ein Bergsteiger ist in den Berchtesgadener Alpen bei einem Sturz am Kleinen Watzmann ums Leben gekommen. Der 58-Jährige stürzte am Samstag bei einer Wanderung etwa 60 Meter in die Tiefe und verletzte sich dabei tödlich, wie die Polizei mitteilte. Die Gruppe des Manns hatte demnach in einem unübersichtlichen Gelände den eigentlichen Weg verpasst. Bei dem Versuch, ein Stück herunterzuklettern, sei er ausgerutscht und gestürzt.

Auf etwa 2000 Höhenmetern blieb er schließlich in einer Schuttrinne liegen. Seine Begleiter setzten einen Notruf ab. Der Notarzt eines österreichischen Rettungshubschraubers konnte aber nur noch den Tod des Manns feststellen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen scheide Fremdverschulden bei dem Sturz aus, erklärte die Polizei.

Drei tödliche Bergunfälle innerhalb einer Woche

Es ist bereits der dritte tödliche Bergunfall in der Region binnen einer Woche. Erst Mitte dieser Woche war beim Bergwandern in den Berchtesgadener Alpen ein 71-Jähriger aus Sachsen tödlich verunglückt. Der Mann war am Mittwoch alleine zum Hohen Gerstfeld an der Reiteralpe aufgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die Ehefrau meldete ihn einen Tag später als vermisst. Nach mehrstündiger Suche fand eine Hubschrauber-Besatzung den offensichtlich abgestürzten Vermissten - fernab jeglicher Wege, Steige und Kletterzustiege.

Am Samstag zuvor war ein Tourist aus den USA auf dem Jenner (1874 Meter) knapp unterhalb des Gipfelkreuzes in den Tod gestürzt. Der 73-Jährige habe das Gleichgewicht verloren und sei etwa 110 Meter durch felsiges Gelände in die Tiefe gefallen, teilte die Polizei mit. Er erlag noch an der Absturzstelle seinen Verletzungen. Der Mann war den Angaben nach mit einer Reisegruppe unterwegs.