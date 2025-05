Die Trainingsrunde für den Waterslide Contest der Skifreunde Tennenbronn startete nach der Stärkung vom Mittagstisch am Vatertagsfest.

Das Training war von 13 bis 15 Uhr geöffnet, bis 14.30 Uhr konnte man sich zur Teilnahme am Wettbewerb entscheiden. Daneben wurden auch zwei kurzüberlegte Nachmeldungen von Daniel Klausmann und Stefan Lauble (Pfrieme Stumpe) nach Annahmeschluss noch angenommen.

Für Ende Mai hätte sich manch Untergegangener gewünscht es hätte mehr als 16 Grad gehabt. Der über den Mittag herrschende Sonnenschein hatte sich pünktlich zum Event wieder hinter Wolken verborgen.

Nach ausreichend Eingewöhnungsphase und Optimierung von einem von nur zwei Funmobilen wurde es ernst. Zahlreiche Teams und Einzelkämpfer stellten sich dem Wettstreit um die diesjährige Trophäe.

Beim Wettbewerb traten folgende Teams an: die Pfrieme Stumpen, Skihasen , Feuerwehr Tennenbronn, Waterslide Allstars, Deutschen Meister im Waterslide, „The one and only“, Bitzer Schnoka, Hase und Friends, Balu und seine Crew und WLS.

Um die Betreuung auf dem Gipfel kümmerten sich Sandra Kurz und Ewald King auf der Zielgeraden in der Talsohle erwartete die Teilnehmer Moderator Max Karl.

Zweieinhalbstündige Gaudi über sieben Runden

Insgesamt dauerte die Gaudi mehr als zweieinhalb Stunden über insgesamt sieben Runden, bis die Verhältnisse auf dem Siegertreppchen geklärt waren. Waren die ersten drei Runden noch ein Spaziergang, so wurde die Luft ab Runde vier dünner, bis in Runde sechs nur noch zwei Kandidaten übrig blieben.

Die Siegerehrung folgte gut eine Stunde nach dem Spektakel um 18.30 Uhr. Auf Platz 1 schaffte es Felix Sauter von den Deutschen Meistern, und machte damit dem Teamnamen alle Ehre. Platz zwei und drei ging an die Waterslide Allstars.

Abseits der Rutschparty gab es für die Jüngsten auch die Möglichkeit sich den neuen Rekord im gestapelte Bierkisten erklimmen zu sichern.

Nach der Siegerehrung schloss sich Après-Ski Party mit Djane Ginny an.