Waterslide-Contest in Schönwald: Rasante Action und spektakuläre Verkleidungen

Auf einem Paar Ski, einem Snowboard oder gleich im Spaß-Mobil über rund 50 000 Liter Wasser – das ist das Ziel des Schönwälder Waterslide-Contests, der nun zum mittlerweile zwölften Mal stattfand. Am besten meisterte Sven Thörner die Herausforderung.

Zum mittlerweile zwölften Mal richtete der Ski-Club Schönwald heuer den Waterslide-Contest aus. Die mittlerweile gereiften „jungen Wilden“, Dirk Fehrenbach und Andreas Hirt, welche die Idee vor mehr als 15 Jahren aus dem Winter von Niederbipp in der Schweiz mitgebracht hatten, zeigten mit eingespieltem Team einmal mehr, dass sie es drauf haben, eine solche Veranstaltung zu rocken.

Bereits Mitte der Woche stand das riesige Becken mit zwölf Metern Länge. Heuer waren es rund 50 000 Liter Wasser, die als Basis für spektakuläre Slides dienten.

Nach dem furiosen Auftakt durch die Alphornbläser und Böllerschützen konnte man 37 Starter bewundern. So mancher sorgte dabei auch durch sein Outfit für ausgelassene Stimmung.

Vom Feinsten waren einmal mehr die Geräte der Spaß-Wertung: Diesmal erlebte man sieben recht abenteuerliche Fahrzeuge. Das beste Spaß-Mobil war ein mit sechs Mann besetztes Feuerwehrauto aus Nordrach, gefolgt von „Imker“ Dirk Fehrenbach.

Sven Thörner sichert sich Platz eins

„Best of Board“ wurde wieder einmal der viermalige Gesamtsieger Thomas Droll, der schon an den Sieg glaubte. Am Ende wurde er Dritter, da ihm der erst 14-jährige Jonas Scherzinger auch noch Platz zwei wegschnappte. Absolut überraschend siegte heuer der ehemalige Skispringer Sven Thörner, der als Einziger im siebten Durchgang noch einen wirklich perfekten Slide setzte.

Spektakulärer Sturz

Maja Schätzle, die in die fünfte Runde eingezogen war, war da schon als „Best Girl“ unterwegs. Im Vorjahr noch ganz flott unterwegs, verriss Daniel Papst seine Wasserskier schon in Runde zwei – mit einem spektakulär aussehenden Sturz war es dann für ihn vorbei. Johannes Göppert kam als einer der ältesten Teilnehmer erstaunlich weit: Erst in Runde sechs war für ihn Feierabend.

Abend klingt mit Sliderparty aus

Nachdem schon der Contest wieder einige hundert Besucher angelockt hatte, wurde die Sliderparty am Abend zu einem echten Glanzlicht. Mit Deep Breath und Risk sorgten zwei DJ für Party-Stimmung fast bis zum Morgengrauen. Blasius Willmann war wieder einmal Garant für tolles Licht und den rechten Ton.