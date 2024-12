Wasserzins in Dobel: Deutlich höhere Kosten für die Bürger

Wasserzins in Dobel

1 Wertvolles Gut Trinkwasser: Dobel bezieht sein Frischwasser ausschließlich vom Zweckverband Mannenbach Wasserversorgung. Foto: Gegenheimer

„Auch da kommt noch einiges auf die Leute zu“, kommentierte Gemeinderat Reimund Ruff (PD), was zwar in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend vom Gremium einstimmig entschieden, weil praktisch nicht anders machbar, aber doch wiederum deutlich höhere Kosten für die Bürger bedeutet: Der Wasserzins wird ab 1. Januar 2025 von bisher 2,09 Cent brutto (netto 1,95 Cent) je Kubik Frischwasser auf 2,62 Cent brutto (netto 2,45 Cent) steigen. Eine Erhöhung um 25 Prozent.