Wasserwerk Bad Dürrheim: Weicheres Wasser früher als geplant

1 In diesen neuen Carix-Tanks wird das Wasser entkalkt. Sie wurden im April 2023 an Ort und Stelle mittels Kran eingebaut, als das Dach beim Rohbau noch offen war. Die Anlage ist seit 18. Februar in betrieb. (Archivbild) Foto: Wilfried Strohmeier

Die neue Carix-Entkalkungsanlage im Wasserwerk „Schabelwiesen“ ist bereits seit dem 18. Februar in Betrieb. Dank innovativer Technik sinkt der Härtegrad deutlich, was Kalkablagerungen reduziert und Haushaltsgeräte schont.









Gute Nachrichten für die Bürgerinnen und Bürger von Bad Dürrheim, Hochemmingen und Brigachtal: Die neue Carix-Entkalkungsanlage im Wasserwerk „Schabelwiesen“ geht früher als geplant in Betrieb. Schon seit Dienstag, 18. Februar fließt weicheres Wasser durch die Leitungen – und das würden laut Mitteilung bereits viele Haushalte innerhalb von ein bis zwei Tagen in Bad Dürrheim und Hochemmingen spüren. In den darauffolgenden Tagen wird die Umstellung dann auch in Brigachtal bemerkbar sein, wenn die bestehenden Leitungen vom Wasserwerk nach Brigachtal in Betrieb genommen werden.