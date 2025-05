Gartenschule Schwenningen So erfolgreich ist die Projektwoche im Zirkuszelt

Einmal wie ein Seiltänzer über das Seil balancieren, einmal wie ein Clown in der Manege Schabernack treiben oder wie ein Artist auf dem Trapez turnen: Beim Mitmach-Zirkus durften die Schüler der Gartenschule in den vergangenen zwei Wochen in die Zirkuswelt eintauchen – in einem richtigen Zirkuszelt.