Hochbetrieb herrscht auf der Baustelle des neuen Wasserwerks An der alten B 27/33 zwischen Bad Dürrheim und Donaueschingen. Die Arbeiten an der Baustelle des städtischen Eigenbetriebs Wasserwerk Bad Dürrheim gehen in die Endphase.

Ab dem 1. Januar 2025 soll die neue Anlage voraussichtlich Trinkwasser liefern. Bis zuletzt bleibt deshalb das alte Wasserwerk in Betrieb.

Die Entkalkungsanlage, die Carix-Anlage, wird zwei Monate später nach einer Erprobungsphase ab 1. März 2025 ihre Dienste tun und dafür sorgen, dass das Trinkwasser aus den beiden Tiefbrunnen Entenfang (Bad Dürrheim) und Oberried (Brigachtal) deutlich weicher zu den Bürgern der beiden Kommunen fließt.

Im Neubau des Wasserwerks sind derzeit mehrere Firmen mit der Montage der Leitungen, Aggregate, Elektro- und Steuerkabel beschäftigt. Außerdem sind die Leitungen zwischen dem neuen Wasserwerk und den bestehenden Leitungen vom alten Wasserwerk sowie nach Brigachtal verlegt worden. Die Vollsperrung der alten B 27 in den vergangenen Wochen kam auch der Anlieferung und Aufstellung des großen Silos zugute, im dem das Kohlendioxid für die Carix-Anlage gelagert wird.

Kohlendioxid im Verfahren notwendig

Der 13,6 Tonnen schwere Behälter steht nun direkt vor dem Wasserwerk auf einem Betonsockel an der Straße. Tanklastzüge werden später regelmäßig das flüssige Kohlendioxid nachfüllen. Das Gas CO2 ist ein natürlicher Bestandteil (0,04 Prozent) der Luft und gilt als Treibhausgas. In der Carix-Anlage, die das Bad Dürrheimer Trinkwasser entkalkt, wird das Kohlendioxid für die Regeneration benötigt.

Bei dem Carix-Verfahren des Herstellers Veolia handelt es sich um ein Ionenaustauschverfahren, bei dem die Enthärtung des Trinkwassers mit besonderen Harzen vorgenommen wird. Diese Harze halten Calcium und Magnesium sowie unerwünschte Inhaltsstoffe wie Nitrat, Sulfat und Chlorid und sogar Spurenstoffe wie Uran zurück.

Autokran notwendig

Sind die Harze beladen, werden sie ausschließlich mit Kohlenstoffdioxid – CO2 – und damit chemikalienfrei regeneriert. Mit einem Autokran der Hüfinger Spezialfirma Scholpp (ehemals Scherzinger) wurde das Silo der Firma SOL Kohlensäure von einem Lkw-Tieflader gehoben und punktgenau auf dem Sockel aufgestellt.

Im Keller des neuen Wasserwerks Schabelwiesen werden noch Aggregate, Steuerkabel und Leitungen montiert. Ab 1. Januar soll von hier aus Trinkwasser in das Versorgungsnetz fließen. Foto: Stadt Bad Dürrheim

Die Firma SOL in Burgbrohl (Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz) liefert auch die benötigte Kohlensäure in flüssiger Form. „Wir gewinnen die Kohlensäure aus einer natürlichen Mineralquelle in der Nähe unseres Firmensitzes, das Rheinland ist ja für seinen Vulkanismus bekannt“, erzählte Techniker Michael Dreyer. Zusätzlich fällt Kohlendioxid bei der Vergärung von Bioethanol an, hier betreibt SOL Anlagen bei Leipzig und in Belgien. „Ideal wäre es natürlich, wir könnten das Kohlendioxid aus der Luft herausfiltern, aber das ist mit den heutigen Mitteln nicht wirtschaftlich zu leisten, dafür ist die Konzentration des Stoffs in der Luft zu gering“, so Dreyer.

Da Kohlendioxid schwerer ist als Luft, wurden im Kellergeschoss des Wasserwerks in Bodennähe Gaswarngeräte installiert. Sollte trotz aller Sicherheitsvorkehrungen doch einmal Kohlendioxid austreten, wird sofort ein Gebläse in Gang gesetzt, das für frische Luft sorgt. Ende November beginnt die Erprobungs- und Inbetriebnahmephase.

Kernstück im Wasserwerk Schabelwiesen ist eine Trinkwasseraufbereitungsanlage, in der das Rohwasser aus den beiden Tiefbrunnen „Entenfang“ und „Oberried“ gefiltert und mit ultraviolettem Licht entkeimt wird. Zusätzlich ist die Carix-Entkalkungsanlage installiert, die dafür sorgt, dass das harte Wasser der Entenfangquelle von bisher Härtegrad 25 Grad auf acht bis neun Grad enthärtet wird.

Die Investitionen von netto elf Millionen Euro und die späteren Betriebskosten teilen sich Bad Dürrheim (80 Prozent) und Brigachtal (20 Prozent) im Verhältnis der zu erwartenden Wasserentnahme.