Wasserwelt Rulantica Europa-Park-Inhaber will trotz Corona weiter investieren

Rust - Rulantica hat eine weitere internationale Ehrung erhalten. Die Wasserwelt des Europa-Parks ist von der World Waterpark Association (WWA) mit einem "Leading Edge Award" ausgezeichnet worden. Der Begriff "Leading Edge" bedeutet in diesem Zusammenhang so viel wie "Vorreiter", gibt die Pressemitteilung des Europa-Parks Auskunft. Der Weltverband der Wasserparks und Erlebnisbäder mit Sitz in Overland Park im US-Bundesstaat Kansas honoriere mit dem Preis besonders innovative und kreative Projekte. Im Dezember wurde Rulantica bereits von der britischen Fachzeitschrift "Park World" als "Bester Wasserpark 2020" in Europa, dem Nahen Osten und Afrika geehrt.