Interview mit Michael Kreft von Byern Dieses Fazit zieht der Wasserpark-Direktor zum Fünfjährigen von „Rulantica“

Die Wasserwelt des Europa-Parks feiert am 28. November ihr Fünfjähriges. Und genau wie den Park soll es sie auch in Zukunft ausschließlich in Rust geben, erklärt Direktor Michael Kreft von Byern. Er verriet unserer Redaktion auch, welche Neuerungen als Nächstes geplant sind.