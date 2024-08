In Sachen Sicherheit am und im Wasser blickt die Gemeinschaft der Wasserwacht innerhalb des DRK-Ortsvereins Ettenheim/Altdorf auf eine langjährige Tradition zurück.

Als aktiver Teil des Wasserrettungsdienstes in der Ortenau deckt sie mit ihren speziell geschulten Wasserwachtmitgliedern das komplette Spektrum an Möglichkeiten der Intervention ab. Beginnend bei Wasser- und Strömungsrettern, die in stark fließenden Gewässern, wie dem Rhein, eingesetzt werden. Über Einsatztaucher, die vorrangig untergegangene Schwimmer und auch Taucher zurück an die Oberfläche bringen. Bis hin zu neueren Disziplinen wie die Echolot- und Unterwasserdrohnen gestützte Suche nach vermissten Personen oder verloren gegangenen Gegenständen. Auch der Hochwasserschutz und Flutereignisse nach Starkregen rücken zunehmend in den Fokus unseres Aufgabenspektrums.

Lesen Sie auch

Wasserrettungseinsätze sind verbunden mit Großaufgeboten von Einsatzkräften jedweder Couleur, erklärt Rolf Biller, Vorsitzender des DRK Ettenheim/Altdorf. Zu diesen Einsatzkräften zählen die der Feuerwehr, der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), des Rettungsdiensts und der Polizei. Im Vordergrund steht dabei immer der gemeinschaftsübergreifende Teamgedanke zum Wohle der verunfallten Person wie auch der mitleidenden Angehörigen.

Weitere Helfer für die Schwimmausbildung werden gesucht

Um Unfälle im Wasser primär zu vermeiden, liegt dem DRK-Ortsverein Ettenheim/Altdorf die präventive Ausbildung, besonders von Kindern sehr am Herzen. „Um weiterhin Schwimmausbildung für unterschiedlichste Stufen mit hoher Qualität anbieten zu können, suchen wir stets motivierte Helfer, die uns unterstützen und vielleicht zukünftig eigenverantwortliche Ausbilder werden möchten. Wer also in seiner Freizeit Leben retten, Menschen ausbilden und die Umwelt schützen möchte, Teamgeist und eine gewisse körperliche Fitness mitbringt, ist in unserem starken Team ein gerngesehener Gast und kann jederzeit bei uns ,hineinschnuppern‘“, betont Biller.

Die Wasserwacht steht prinzipiell allen, die Spaß am und im Wasser haben und 16 Jahre alt sind offen. Jüngere Anwärter werden zum Teil über unser Jugendrotkreuz vorbereitet und ausgebildet.