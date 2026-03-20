Wasserversorgung Obernheim: Neues Konzept für Neidinger Mühle

Der Zweckverband Wasserversorgung Hohenberggruppe bastelt weiter am Wasserwerk Neidinger Mühle. Jetzt gab der zuständige Ingenieur Matthias Dreher einen aktuellen Überblick.
Matthias Dreher, so scherzte der Verbandsvorsitzende Frank Schroft, gehöre ja fast schon zum eigenen Team dazu. Er ist in der Tat schon lange mit seinem Ingenieurbüro dabei und begleitet den Zweckverband in vielen Angelegenheiten. So auch bei der Neukonzeption der Neidinger Mühle. Das Wasserwerk muss „baulich umfänglich saniert“ werden und soll am Ende der ganzen Arbeiten reaktiviert werden. „Damit werden wir das Wasserdargebot der Hohenberggruppe merklich erhöhen“, hatte schon Frank Schroft in seinem Bericht erläutert.