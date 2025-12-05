Wasserversorgung Kleine Kinzig: Wirtschaftliche Lage ist „mehr als solide“

Viel zu bereden gab es bei der Versammlung des Zweckverbands Wasserversorgung Kleine Kinzig in Reinerzau.
Der Zweckverband Wasserversorgung Kleine Kinzig hat derzeit 32 Mitglieder, die zur Versammlung in den Informationsraum in Reinerzau geladen waren. Vorsitzender Thomas Haas, Bürgermeister von Schiltach, sprach zunächst das Wasserrechtsverfahren an. Gemeinsam mit Vertretern von anderen Wasserversorgern habe er einen Brief an den Gemeindetag und andere zuständige Stellen geschrieben. Darin werde vom Land gefordert, ein unbefristetes Wasserrechtsverfahren zu erteilen, und dass Erneuerungs- und Instandhaltungsmaßnahmen als überragendes öffentliches Interesse wahrgenommen werden soll.