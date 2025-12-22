Wasserversorgung ist Thema: Das Inzlinger Wasser wird schon ab 2026 teurer

Mehrere Faktoren sorgen für eine verfrühte Anpassung der Gebührenkalkulation in Inzlingen. Vor allem Leckagen sorgen für Frust und Kosten.
Eine faire Verteilung der entstehenden Kosten ist das Ziel der Finanzplanung des Inzlinger Eigenbetriebes Wasserversorgung. Da die bisherige Planung von der Realität eingeholt wurde, musste nun vor dem Ende des eigentlich dreijährigen Turnus eine Anpassung erfolgen, um steigende Belastungen zu vermeiden, wie der neue Rechnungsamtsleiter Thorsten Braatz ausführte.