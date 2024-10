Abwasserversorgung in Sulzbach: Nächste Vollbremsung beim Mooswald

Abwasserversorgung in Sulzbach

1 Der vor wenigen Jahren gebaute Graben im Bereich Spittel/Welschdorf ist bestenfalls zu erahnen. Am Mooswald hingegen ist ein solcher Bau ein massives Problem. Foto: Dold

Gestiegene Baukosten und gefallende Förderbeträge stellen den Gemeinderat unverschuldet vor ein vermeintlich unlösbares Problem beim Neubau der Entwässerung im Bereich Mooswald.









Ohne Verschulden der Gemeinde ist sie nun in einer Situation, in der ihr beim Vorhaben „Neubau Entwässerung Mooswald“ die Hände gebunden sind. Stand heute ist nämlich die Finanzierung des Vorhabens, das bereits seit acht Jahren versucht wird, in weite Ferne gerückt. Darüber informierte Hauptamtsleiter Andreas Kaupp den Gemeinderat.