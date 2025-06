Wasserversorgung in St. Georgen: Favorisierter Standort für Hochbehälter hat einen Haken

1 Lang ist die Liste der Mängel des Hochbehälters Rupertsberg. Nach Jahrzehnten soll er nun endlich durch einen Ersatzneubau abgelöst werden. (Archivfoto) Foto: Helen Moser Der Hochbehälter Rupertsberg muss dringend neu gebaut werden. Auch der Standort steht fest. Doch für die Grundstücksverhandlungen braucht die Stadt wohl anwaltliche Unterstützung.







Link kopiert



1958 wurde der Hochbehälter Rupertsberg in St. Georgen erbaut. Mittlerweile ist er in die Jahre gekommen – und es muss mehr als dringend ein Ersatzneubau her, betonte Michael Dold, Geschäftsführer des Unternehmens Aquavilla, das mit der Betriebsführung der St. Georgener Wasserversorgung betraut ist, in jüngster Sitzung des Gemeinderats.