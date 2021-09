1 Robin Müller (stehend) und zwei seiner Mitarbeiter nahmen am Mittwochmorgen die Grabarbeiten vor und legten das reparaturbedürftige Rohrstück frei. Foto: Bantle

Es nervt gewaltig: Immer wieder hapert es hinsichtlich der Wasserversorgung in der Sinkinger Straße in Fischbach. Der Grund dafür ist eine marode Leitung.

Niedereschach-Fischbach - In einem desolaten Zustand befindet sich die uralte Wasserleitung in der Sinkinger Straße in Fischbach. Dort reiht sich seit langem ein Wasserrohrbruch an den anderen. Die Gemeinde wird nicht umhin kommen, dort in absehbarer Zeit die komplette Wasserleitung zu investieren und dann wohl auch noch den Kanal zu erneuern.

Weiteren Rohrbruch repariert

Am Mittwoch war es wieder soweit: in Höhe der Anwesen der Familien Lipp und Dommert musste unter Mitwirkung der Firma Müller-Team sowie von der Gemeinde Wassermeister Reiner Schütz und Bauhofmitarbeiter Thomas Kammerer ein weiterer Rohrbruch repariert werden.

Da die schadhafte Leitung inmitten der dortigen unübersichtlichen Kurve lag, musste die Sinkinger Straße für den PKW-Verkehr für einige Stunden gesperrt werden, um die notwendigen Grab- und Reparaturarbeiten durchführen zu können.