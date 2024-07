Wasserversorgung in Loßburg: Rohrbrüche sollen bald der Vergangenheit angehören

Wasserversorgung in Loßburg

1 Der Umbau der Kläranlage in Wälde steht nach wie vor aus. (Archivfoto) Foto: Fuchs

Nachdem es zwischen Loßburg und Wittendorf innerhalb von nur drei Monaten fünf Rohrbrüche gab, wird nun gehandelt. Die Hauptleitung soll erneuert werden. Und auch bei der Umwandlung der Kläranlage Wittendorf zu einem Pumpwerk geht es voran.









Wie Jochen Geßler vom Bauamt in der Gemeinderatssitzung in Loßburg vortrug, mussten im Bereich der Hauptwasserleitung nach Wittendorf-Firgel vom Verteilerschacht im Bereich der L 412 bis in das obere Schnaitertal innerhalb von drei Monaten bereits fünf Rohrbrüche repariert werden. Die Kosten für die Reparaturen könnten sich auf bis zu 50 000 Euro belaufen.