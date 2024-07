Wasserversorgung in Donaueschingen: Wasserwerk reagiert schnell auf Rohrbruch

1 Ein Blick in die Baugrube an der Donaueschinger Güterstraße. Mit diesem eingesetzten Zwischenstück wurde die defekte Wasserleitung repariert. Foto: Kai Baudis/ Stadtverwaltung Donaueschingen

Das gusseisernes Rohr in der Güterstraße ist geflickt. Die Empfehlung, Wasser aus dem Hahn abzukochen, gilt allerdings weiterhin.









Der Wasserrohrbruch in der Güterstraße ist behoben. Das meldete Kai Baudis, Werksleiter Wasserwerk, am Mittwochvormittag. In der Nacht auf Dienstag war es dort zu einem massiven Rohrbruch gekommen – mit Auswirkungen auf die Wasserversorgung angrenzender Gebiete. Den ganzen Tag über wurde an der Fehlerbehebung gearbeitet, gegen Nachmittag hob ein Bagger in der Nähe des Penny-Marktes eine Grube aus, um den defekten Rohrabschnitt freizulegen.