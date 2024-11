Wasserversorgung in Balingen: Haushalte sitzen auf dem Trockenen

1 Nicht überall kommt demnächst Wasser aus dem Hahn. Foto: Silke Thiercy

Weil am Wassernetz gearbeitet werden muss, stellen die Stadtwerke einen Tag lang das Wasser ab. Es geht um den Austausch von Schiebern. Diese sind wichtig, wenn es eine Rohrbruch gibt und sind mittlerweile in die Jahre gekommen. Betroffene Haushalte sollten einiges beachten.









Der Tag will gut geplant sein: Am Dienstag, 12. November, wird um 6 Uhr in der Früh das Wasser abgestellt. Dann kommt sowohl in der Tuttlinger Straße als auch in der Schramberger Straße kein Tropfen Wasser aus den Hähnen. Dauern soll das laut Stadtwerken bis 17 Uhr.