1 Die Trinkwasserversorgung in der Region leidet unter den hohen Temperaturen und viel Wind. Foto: roegger/Pixabay

Wegen der Trockenheit gibt es Probleme mit der Wasserversorgung. Entnahmestellen der Aquavilla GmbH gibt es in Furtwangen und Vöhrenbach.















Furtwangen/Vöhrenbach/Gütenbach - Die hohen Temperaturen und viel Wind führen dazu, dass die Trinkwasser-Versorgung darunter leidet. Die Aquavilla GmbH teilt mit, dass die Eigenwasserversorger teils bereits mit der langanhaltenden Trockenheit zu kämpfen haben. Zum Versorgungsgebiet der Aquavilla gehören Furtwangen, Königsfeld, Schönwald, Schonach, St. Georgen, Triberg, Unterkirnach und Vöhrenbach samt Teilorten.

Verschiedene Eigenwasserversorgungsanlagen in dem Gebiet sind schon ausgefallen. Da es in den nächsten Wochen voraussichtlich nur zu geringen Niederschlägen kommen wird, kann sich die Situation verschärfen. Die Gesellschafterkommunen werden die Eigenwasserversorger unterstützen, indem sie eine Wasser-Entnahmestelle einrichten. Wo sich diese befindet, ist in der jeweiligen Verwaltung zu erfahren.

Transport des Trinkwassers nur in geeigneten Behältnissen gestattet

Die Verwaltungen sind über die Vorgehensweise informiert und informieren bei Bedarf über den Ablauf zur Deckung des Wasserbedarfs. Im Bedarfsfall ist zu beachten, dass der Eigenwasserversorger ein Merkblatt des Landratsamtes ausgehändigt bekommt, das zu beachten ist. Der Transport des Trinkwassers ist nur in geeigneten Behältnissen gestattet. Jeder Ausfall der Eigenwasserversorgungs-Anlage und Bezug von Trinkwasser aus der Kommune ist dem Gesundheitsamt zu melden.

Die Entnahmestelle in Furtwangen ist ab Donnerstag, 18. August, beim Rettungszentrum eingerichtet. Ansprechpartner ist Christian Dilger, Telefon 07723/93 91 85. Wasserentnahmen sind möglich montags bis donnerstags von 15 bis 16 Uhr und freitags von 10.30 bis 11.30 Uhr. In Vöhrenbach gibt es eine Entnahmestelle beim Bauhof. Sie ist montags bis donnerstags von 7.30 bis 16 Uhr sowie freitags von 7.30 bis 11.30 Uhr zugänglich. Ansprechpartner ist Daniel Roth, Telefon 07727/ 92 97 04 oder E-Mail bauhof@voehrenbach.de. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Wasser vom Gütenbacher Friedhof für privaten Gebrauch entnommen

Auch Gütenbach fordert die Bürger auf, Wasser zu sparen und nicht unnötig zu verbrauchen. Wassermeister Thomas Scherzinger holt bereits rund zehn Kubikmeter Wasser täglich in Furtwangen, um den Zugang weiter zu sichern. Momentan überprüft er den Verlust in der Gemeinde, um Verschwendungen zu verhindern. Die Gemeinde hat Verständnis aufgrund der Hitze, bittet eindringlich um sparsamen Umgang mit Wasser. Die Verwaltung sei zudem informiert worden, dass einzelne Personen Wasser vom Friedhof für den privaten Gebrauch entnommen hätten. Da das Wasser ohnehin knapp ist am Friedhof durch die defekten Brunnen, hält die Verwaltung die Bürger dazu an, dies zu unterlassen.