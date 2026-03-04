Wasserversorgung Ebhausen: Drohen bald Millionen-Investitionen?

Eigentlich ist die Wasserversorgung von Ebhausen ja in Ordnung. Doch früher oder später muss die Gemeinde wohl Millionen dafür ausgeben.
Vor gut einem Jahr gab die Gemeinde Ebhausen beim Büro Dreher und Stetter in Empfingen ein Gutachten über den Zustand der eigenen Trinkwasserversorgung in Auftrag. Nun liegt das Gutachten vor. Eckart Stetter informierte jetzt den Gemeinderat Ebhausen über die Ergebnisse der Studie. Und die sind ein zweischneidiges Schwert. Denn eigentlich ist die gegenwärtige Lage eine gute, doch der Experte rät der Kommune zur Sicherung der Trinkwasserversorgung zu Investitionen von mehr als sechs Millionen Euro bis 2040.