Wasserversorgung auf dem Heuberg: Braucht es für den Rückbau des Wehrs einen Hubschrauber?

Die Hohenberggruppe hat einiges vor in diesem Jahr. Unter anderem soll ein altes Wehr weichen. Das ist schwierig, weil das Bauwerk im FFH-Gebiet steht.
Der Zweckverband „Wasserversorgung Hohenberggruppe“ hat in seiner Sitzung in Obernheim auf die aktuellen Themen des Jahres vorausgeblickt. Neu ist mit Christian Berger auch der technische Betriebsführer, der zum ersten Mal an diesem Abend seine Aufwartung mit dem Bericht machte. Zunächst aber hatte Meßstettens Bürgermeister Frank Schroft als Verbandsvorsitzender das Wort, der beklagte, dass angesichts der globalen Gemengelage rund um Kriege in Ukraine, Iran und anderswo „das Thema Wasser und Wasserversorgung etwas aus dem allgemeinen Blickfeld geraten“ sei. Dabei bedecke das Wasser ganze 71 Prozent der Erdoberfläche. Viel Wasser wird auch beim Zweckverband gebraucht, die Wasserabnahme der Kunden sei in den vergangenen Jahren „stetig angestiegen“, von knapp 2,6 Millionen Kubikmeter in 2012 auf 3,4 Millionen Kubikmeter im Vorjahr. Um die Versorgungssicherheit weiter sicherzustellen, gelte es, „die Infrastruktur der Hohenberggruppe entsprechend weiter anzupassen“.