Wasserversorgung auf dem Heuberg: Braucht es für den Rückbau des Wehrs einen Hubschrauber?

Die Hohenberggruppe hat einiges vor in diesem Jahr. Unter anderem soll ein altes Wehr weichen. Das ist schwierig, weil das Bauwerk im FFH-Gebiet steht.

Der Zweckverband „Wasserversorgung Hohenberggruppe“ hat in seiner Sitzung in Obernheim auf die aktuellen Themen des Jahres vorausgeblickt. Neu ist mit Christian Berger auch der technische Betriebsführer, der zum ersten Mal an diesem Abend seine Aufwartung mit dem Bericht machte. Zunächst aber hatte Meßstettens Bürgermeister Frank Schroft als Verbandsvorsitzender das Wort, der beklagte, dass angesichts der globalen Gemengelage rund um Kriege in Ukraine, Iran und anderswo „das Thema Wasser und Wasserversorgung etwas aus dem allgemeinen Blickfeld geraten“ sei. Dabei bedecke das Wasser ganze 71 Prozent der Erdoberfläche. Viel Wasser wird auch beim Zweckverband gebraucht, die Wasserabnahme der Kunden sei in den vergangenen Jahren „stetig angestiegen“, von knapp 2,6 Millionen Kubikmeter in 2012 auf 3,4 Millionen Kubikmeter im Vorjahr. Um die Versorgungssicherheit weiter sicherzustellen, gelte es, „die Infrastruktur der Hohenberggruppe entsprechend weiter anzupassen“.

Vorsorge für den Krisenfall in Arbeit Aktuell ist man zudem dran, eine Vorsorge für den Krisenfall zu konzipieren. Die Frage, die sich Schroft stellte, ist, „wie sich die Wasserversorgung des Zweckverbandes bei einem längeren Blackout aufrechterhalten lässt?“ Und genau von diesem Punkt aus stellte man fest, dass das Wehr am Wasserwerk Hammer, gelegen zwischen Nusplingen und Bärenthal, eigentlich nicht mehr gebraucht wird. Denn die Zusammenhänge stellen sich so dar: Die eingebauten Uraca-Pumpen sind wasserkraftgeführt, brauchen also einen hohen Wasserstand, um überhaupt zu funktionieren – dafür auch das Stauwehr.

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Da die Bära an dieser Stelle im Moment sowieso wenig Wasser führt, sind beide Pumpen seit April 2025 nicht mehr in Betrieb. Daran Schuld ist mitunter auch ein Biber, der mit seinem emsig errichteten Damm die Bära aufstaut und so das Gewässer zu einem Rinnsal verkommen lässt – hier soll bald ein Rohr helfen, das durch den Biberdamm durchgestochen werden kann. Doch generell sind die Uraca-Pumpen „laut Ersatzstromkonzept nicht annähernd ausreichend bei einem Blackout“, erklärte der neue Betriebsführer Berger. Dazu kommt eben jetzt noch der Umstand, dass sowieso zu wenig Wasser im Kanal ist, um die Pumpen zu betreiben, selbst ohne Blackout.

Schrittweiser Rückbau

Der Erhalt der Pumpen, so führte es auch Frank Schroft aus, sei stets in Zusammenhang mit der Krisenvorsorge diskutiert worden. „Nachdem die Nutzung dieser Pumpen im Krisenfall nun nicht mehr in Betracht kommt, muss auch die Erhaltung des Wehrs neu bewertet werden“, stellte er klar. Denn, man erinnere sich, der hohe Wasserstand ist ja nur für den Betrieb dieser speziellen Pumpen nötig.

Die technische Betriebsführung schlage daher die Stilllegung des Wehrs und den schrittweisen Rückbau vor. Ein weiteres Argument: Die Instandhaltungskosten sind nicht gerade unerheblich. Die Fischtreppe sei in der aktuellen Form nicht mehr funktionsfähig, würden die Behörden beklagen, erklärte Christian Berger. Eine Instandsetzung würde gut 640.000 Euro kosten. Alles in allem nicht wirtschaftlich, weshalb der Verwaltungsrat in seiner jüngsten Sitzung aus dem Januar bereits die Stilllegung und den Rückbau des Wehres empfahl.

Bauwerk befindet sich im FFH-Gebiet

Jetzt aber beginnen die Probleme, denn das massive Bauwerk befindet sich mitten im FFH-Gebiet. Wirklich mit schwerem Gerät sollte und darf hier also nicht gewerkelt werden. Bei einem ersten Termin mit einem Ingenieurbüro sei sogar der Einsatz eines Hubschraubers thematisiert worden, berichtete Berger mit durchaus eigenem Unglauben der Verbandsversammlung. Ein erster Abstimmungstermin mit den Behörden ist für den 20. März geplant. Frank Schroft kündigte hier schon klare Kante an: „Wir wollen, dass es beim Rückbau des Wehrs verhältnismäßig bleibt.“ Klar macht er auch, dass zumindest die Behörden einen Hubschraubereinsatz – „noch nicht“ – ins Gespräch gebracht hätten. Dass es aber im FFH-Schutzgebiet höhere Auflagen geben wird, das scheint schon jetzt klar.