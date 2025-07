Eiji, 11 aus Japan, Julia, 12, aus Dubai, Lynn, 12, aus Belgien sowie Lucca, 15, und Noé Dale, 12, aus den Niederlanden legten am 24. Juli im Rahmen der Rulantica Vibes am Frigg Tempel Elektromusik auf und sorgten für pure Festivalstimmung unter den Besuchern.

Zu der DJ-Community Kids Rave gehören über 90 junge Artists aus über 30 Ländern. Die Mission ist es, junge Talente zu fördern und kulturellen Austausch zu leben. An den Tagen vor ihrem Auftritt in der Wasserwelt Rulantica legten die fünf Kids in der Schweiz im Rahmen der Uefa Women’s Euro auf.

Vom 25. bis 27. Juli treten sie dann beim NextGen Festival in den Niederlanden auf. Während der Europa-Tour reisen die Kids in diesem Sommer über den Kontinent, um bei verschiedenen Veranstaltungen mitzuwirken. In ihren Heimatländern legen sie in bekannten Clubs und bei besonderen Events auf.

Auch das Europa-Park Erlebnis-Resort setzte bei der Veranstaltung auf seinen Nachwuchs. Auszubildenden im Bereich der Veranstaltungstechnik wurde das Event – von der Konzeptionierung bis hin zum Aufbau und der Durchführung – anvertraut, um junge Mitarbeitende zu fördern.