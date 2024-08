Die Kinder jubelten begeistert: Nach mehreren Jahren Pause durften sie in Mahlberg unter der Aufsicht der KJG Orschweier endlich wieder rutschigen Wasserspaß genießen.

Für den städtischen Nachwuchs war es ein Heidenspaß, nun endlich wieder im Rahmen des aktuellen Kinderferienprogramms auf einer „Wasserrutsche“ ihr nasses und kühlendes Sommervergnügen haben zu können.

Nach einigen ausgesetzten Jahren schon vor der Corona-Pandemiezeit hatte es jetzt die Orschweierer Katholische Junge Gemeinde (KJG) unternommen, ihr früher außerordentlich beliebtes Wasserereignis endlich wieder aufzunehmen.

Dazu hatte ein zehnköpfiges Organisationsteam die eingemotteten eigenen großen, dicken Plastikbahnen wieder auf einem Rasenhang vor der Mahlberger Stadthalle ausgelegt. Dort ging es dann 21 Meter lang die rasante Rutsch-Abfahrt hinunter – bis der Rutschspaß dann auf der Wiesen-Geraden sein Ende fand. Für’s richtige Rutschen sorgte ein Wasser-Sprühstrahl von oben, gespeist aus einem nahe gelegenen Feuerwehr-Hydranten.

Auch ein Schlauchboot kam zum Einsatz

40 angemeldete Kinder genossen den ungewöhnlichen Spiel-Spaß sichtlich. Trotz großen Vorab-Interesses durften leider aus versicherungstechnischen Gründen nicht noch mehr Kinder für das nasse Spektakel zugelassen werden.

Ob auf dem Popo, in Rücken- oder Bauchlage: Es war Freistil-Rutschen angesagt. Teils glitten die Kinder auch mit einem mitgebrachten Schwimmreifen oder gar einem Pirouetten drehenden kleinen Kinder-Schlauchboot mit Zweierbesatzung den hang hinunter. Über mehrere Stunden am Nachmittag hinweg ließen die Kräfte der jungen „Wasserratten“ beim Wieder-Erklimmen des kleinen Hügels nicht nach, um sich so oft wie möglich erneut „in die Tiefe“ zu stürzen.

Verpflegt wurden sie derweil von der KJG mit Getränken und stärkenden Würsten im Weck. Der KJG-Vorsitzende Philipp Rauer freute sich samt seines Aufsichtsteams ausnehmend über den jetzt wieder möglichen fulminanten Zuspruch der Kinder. Damit dürfte wohl klar sein, dass auch nächstes Jahr zur Ferienzeit die stabilen Rutschplanen wieder ausgerollt werden sollten.

Nicht nur in Sachen Rutsche aktiv

Die 25 Mitglieder starke KJG ist im Ort schwer aktiv, Erst kürzlich hat sie erneut ein jährliches Kinder-Zeltlager über zehn Tage in Welschensteinach im Mühlbachtal mit bestem Zuspruch erfolgreich organisiert.