1 Bei schönem Wetter sind Stand-up-Paddler fast überall am Bodensee zu sehen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Im Sommer lockt es viele Einheimische und Touristen an den Bodensee, um dort beim Stand-Up-Paddling (SUP) einen Tag auf dem Wasser zu verbringen. Sehr verlockend ist dabei ein Sonnenbad auf dem SUP-Board – geht das auch nackt?









Link kopiert



Stand-Up-Paddling (SUP) liegt nach wie vor im Trend. Gerade bei sommerlichen Temperaturen zieht die Wassersportart viele Paddler auf die Seen in der Region. Auch Ausflüge an den Bodensee sind dafür beliebt.