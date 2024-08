“Wasserschatz“ in Hornberg: „Glückstour“ pausiert an Lebensquelle

„Glückstour“ pausiert an Lebensquelle

“Wasserschatz“ in Hornberg

1 Die Organisatorinnen Walburga Dinger (von links), Raphaela Riedmiller-Kuttnick-Wicht, Bürgermeisterstellvertreter Bernd Laages, Anne Beh von der Brauerei Ketterer und Michael Ketterer bei der Staffelübergabe Foto: Kornfeld

Die „Bildungswerkstatt zur Unterstützung der Bio-Musterregion Mittelbaden“ organisiert bis November eine Reihe besonderer Wandertouren. In Hornberg wurde beim Brunnen der Brauerei Ketterer Station gemacht.









Mit einer heimischen Rebstock-Wanderstaffel besuchen Wanderfreunde Bio-Angebote, die durch die Staffel miteinander vernetzt werden. Im Rahmen der sogenannten „Glückstouren“ zu Schätzen der Bio-Musterregion Mittelbaden Plus machte am Dienstag eine Gruppe Station beim Lebensquell-Brunnen der Brauerei Ketterer. Raphaela Riedmiller-Kuttnick-Wicht und Walburga Dinger übergaben von Seiten der Organisation Michael Ketterer symbolisch die Staffel. Anlass der Aktion war die Auszeichnung für den wertvollen Wasserschatz des Hornberger Lebensquell mit der FiBL-Wanderstaffel (FiBL: Forschungsinstitut für biologischen Landbau). Michael Ketterer begrüßte die Gruppe und freute sich über die „Stabübergabe“. Er erklärte den Wanderern aus Baiersbronn, Gaggenau, Rastatt und Offenburg kurz die Hintergründe der Quelle. Eigentlich wollte die Brauerei eine bekannte Wasserquelle für die Brauwasserversorgung neu fassen. Sieben Kilometer von der Brauerei entfernt und auf 900 Meter Höhe stießen sie auf einen alten Stollen. Das dortige weiche Wasser, das ohne Aufbereitung zum Brauen verwendet werden kann, hat eine so gute Qualität, dass es als Mineralwasser immer erfolgreicher verkauft wird. Bernd Laages überbrachte den Wanderern als Bürgermeisterstellvertreter die Grüße des Gemeinderats und des Bürgermeisters.