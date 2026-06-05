Wasserrohrbruch und Umbauarbeiten: So ist der aktuelle Stand bei Stuttgarts Cinemaxx-Kinos

1 Das Cinemaxx-Kino in Möhringen ist seit Juli 2025 geschlossen. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko Neue Laserprojektoren und ein Wasserschaden: Während im Kino an der Liederhalle wieder Filme laufen, dauern die Arbeiten im SI-Centrum weiter an.







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Gleich zweimal hat sich das Kinounternehmen Cinemaxx in Stuttgart niedergelassen. Einmal im SI-Centrum in Möhringen, zum anderen am Robert-Bosch-Platz nahe der Liederhalle. Mitte Juli 2025 wurde die Feuerwehr zum Stuttgarter SI-Centrum in Möhringen gerufen. Durch einen Rohrbruch war Wasser ins Kino sowie in die Tiefgarage gelaufen. Schuld an dem Schaden war eine defekte Wasserleitung. Seitdem ist das Cinemaxx-Kino dort geschlossen. Es umfasst mehr als 1500 Sitzplätze und sechs Säle.